Допити керівників НАБУ скасовуються – Венедіктова

Допити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і очільника підрозділу детективів відомства Андрія Калужинського скасовуються.

Про це написала у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

"Допит Ситника та Калужинського відміняється", - зазначила вона.

Також Венедіктова додала, що у п'ятницю, 12 лютого, повернулася з відрядження із Брюсселя і має намір розповісти про досягнуті там домовленості.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Юрій Бутусов 12 лютого написав у Фейсбуці, що Офіс генпрокурора викликає директора НАБУ Ситника і керівника підрозділу детективів Калужинського на допит у справі заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Раніше колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав покази на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів.