Посол Франції радить «двічі подумати», перш ніж змінювати Мінські домовленості

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що під час дискусій стосовно коригування Мінських домовленостей слід враховувати необхідність згоди на це Росії, а також прив'язаність до них міжнародних санкцій проти РФ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це де Понсен сказав під час публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?».

Дипломат зазначив, що припинення вогню на Донбасі "більш-менш відбулося", хоча воно не є досконалим, і Україна продовжує зазнавати втрат.

"Це правда, що, з точки зору Парижа, ситуація складна. Росія весь час намагається робити вигляд, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися із сепаратистами напряму. Ми опираємося цій динаміці і намагаємося змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання... Я знаю, що в Україні відбувалися дебати щодо Мінських угод. Але ми прагматики, ми не впевнені, що, змінюючи формат перемовин, ви вирішите ситуацію. Все залежить від політичної волі Росії - чи захочуть вони брати на себе якусь відповідальність", - сказав де Понсен.

Він зазначив, що багато разів чув про існування "плану Б", однак не знає, в чому він полягає.

"Але поки його ("плану Б") немає, ви мусите дотримуватися "плану А", а це нормандський формат і Мінські угоди", - зауважив посол.

За словами де Понсена, французька сторона не вважає, що дискусія щодо зміни формату перемовин повністю позбавлена сенсу, але проблема в тому, наскільки Росія сприйме зміну формату і чи схоче вона "модифікувати те, що зараз існує".

Коментуючи можливість більшого залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі, посол Франції нагадав, що у минулому відбувався "обмін думками" між учасниками "нормандського формату" і спеціальним представником Держдепу США по Україні.

"І ще ми повинні завжди пам'ятати, що Мінські угоди прив'язані до продовження санкцій проти Росії. Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій за невиконання "Мінська". Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", - застеріг дипломат.

"Наразі такого спецпредставника від США немає, але як тільки він з'явиться, ми у Парижі і Берліні будемо раді розглянути такі додаткові шляхи врегулювання. Але наше завдання все ж таки знайти вирішення ситуації, яка є суто політичною з усіх боків. Розв'язання цієї політичної ситуації залежить в першу чергу від Москви, від Росії", - констатував посол Франції.

Як повідомляв Укрінформ співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко під час публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?» заявила, що Російська Федерація використовує тимчасово окуповану частину Донбасу в якості полігону для навчання в бойових умовах курсантів, у тому числі снайперів.