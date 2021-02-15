Чалий спростовує фейк, що «мінські угоди» - міжнародно-правовий документ

Ухвалені шість років тому Мінські домовленості є політичними, вони не мають міжнародно-правового характеру, а підтримка їх Радою безпеки ООН не означає введення їх у дію саме як міжнародно-правового документа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це заявив експосол України в США, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий під час публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?».

«Мінськ» і все те, що відбувалося, це політичний процес, ухвалені документи не мають міжнародно-правового характеру, і це очевидно. Немає ніяких затверджень їх, як часто кажуть росіяни, у Радбезі ООН. Це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. Якщо ви уважно прочитаєте резолюцію (Радбезу ООН від 17 лютого 2015 р. ), вона абсолютно не вводить в дію як міжнародно-правовий документ мінські угоди - цього немає, але ці фейки досі продовжують створюватися», - сказав Чалий.

За його словами, також дуже важливо усвідомлювати, що і перші, і другі мінські домовленості приймалися під величезним військовим тиском Росії, а військові операції проводилися російськими регулярними військами - «російським спецназом, російськими танками».

У цьому контексті дипломат акцентував, що найголовнішим у «мінських» домовленостях є їхній перший пункт - припинення вогню.

«Безпекові питання, як би російська сторона не викручувала тоді руки всім і шантажувала зброєю, все одно стоять першими. Без сталого припинення вогню годі говорити про якусь політичну частину, це очевидно і не треба видумувати якусь казуїстику, шукати пункти і переставляти їх», - зазначив Чалий.

Водночас він зауважив, що це «історія, яка буде продовжуватися», але треба виходити з чіткої позиції, що Україна свої зобов'язання виконує, тож поки не буде зупинено агресивні дії проти України, поки не перестануть гинути українські воїни, вимагати від української сторони якихось політичних кроків «взагалі дуже цинічно».

Як повідомлялося, 12 лютого 2021 року виповнюється шість років від моменту підписання у Мінську протоколу «Комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей з метою деескалації збройного конфлікту на Сході України».

12 лютого 2015 року після переговорів Нормандської четвірки на саміті у Мінську було затверджено цей Комплекс заходів для деескалації конфлікту: документ підписали канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко та президент РФ Володимир Путін.

Рада Безпеки ООН на своєму засіданні 17 лютого 2015 року одноголосно прийняла резолюцію щодо України на підтримку Мінських домовленостей. У резолюції, зокрема, зазначається, що всі сторони конфлікту в Україні повинні повною мірою імплементувати Мінські домовленості.