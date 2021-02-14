Україна та ОАЕ домовилися про спільну боротьбу з нелегальною міграцією

Міністерства внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів об'єднають зусилля у протидії нелегальній міграції.

Як передає Укрінформ, про це домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Ми повинні активізувати співробітництво між нашими країнами саме у сфері протидії нелегальній міграції, видачі та оформлення документів, захисту персональних даних. А також пропоную активніше інформувати наші правоохоронні органи про виявлені факти використання громадянами третіх країн паспортних документів України з ознаками підробки», - наголосив Аваков.

Читайте також: ОАЕ визнали водійські посвідчення України

Окремо сторони окреслили майбутні напрямки двосторонньої співпраці. Серед основних пунктів - обмін досвідом та інформацією, навчання фахівців з кібербезпеки, спільні консультації та взаємодія з протидії гібридній війні, проведення спільних спецоперацій зі знешкодження злочинних угрупувань, що діють у кіберпросторі, тощо.

Очільник МВС України розповів своєму колезі про успішні операції українських кіберполіцейських.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський разом із дружиною перебувають з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото: МВС, Facebook