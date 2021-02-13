Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів в аеропорту "Бориспіль" 13 лютого, де він зустрів звільнених із Нігерії українських моряків, передає Укрінформ з посиланням на ТСН.

Зокрема, глава держави сказав, що вже підписав три законопроєкти, що стосуються судової гілки влади, і у понеділок, 15 лютого, вони мають стати публічними.

На запитання: "Чи є в планах щось зробити з цим судом (ОАСК - ред.)?", Зеленський відповів: "Обов'язково. Ми всі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК. Я вже підписав подання законопроєкту. Там не зовсім скасування. Там у межах чинного законодавства. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, через які раніше деякі судді ОАСКу могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду".

Президент додав, що серед підписаних ним документів і законопроєкт про Вищу раду правосуддя. "Там три законопроєкти. І буде обов'язково законопроєкт, на який всі чекали, - це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Повинно бути в понеділок", - зауважив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку», призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.

У жовтні 2020 року Зеленський у відповідь на петицію з проханням подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".