ОАСК пікетували через перейменування проспектів Бандери й Шухевича

Близько 50 осіб пікетували у п’ятницю Окружний адміністративний суд Києва, який напередодні скасував рішення Київради про перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича.

Як передає кореспондент Укрінформу, організатор акції - ВО "Свобода". Також до пікету приєдналися активісти Нацкорпусу.

Пікетувальники вимагали від Президента України Володимира Зеленського закриття ОАСК, а також звільнення і "покарання" суддів, які брали участь у розгляді питання.

Учасники акції прийшли під будівлю суду з банером, на якому зображений портрет Степана Бандери. Окрім цього, вони зробили так звану "дошку пошани ОАСК", на якій вивісили фото суддів процесу.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував рішення Київської міської ради «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві». Зокрема, суд повернув проспектам Степана Бандери і Романа Шухевича назви – Московський проспект та проспект Генерала Ватутіна. Окрім цього, суд повернув вулиці Михайла Омеляновича-Павленка попередню назву - Суворова.

Акція під ОАСК проти скасування рішення КМДА щодо перейменування Московського проспекту на проспект Бандери / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Позивачем у справі виступила громадська спілка "Громадський контроль та порядок".

Столична влада заявила, що вже готує апеляційну скаргу на це рішення суду. Також апеляцію готуватиме Інститут національної пам’яті. Лідер "Свободи" Олег Тягнибок також заявив, що вимагатиме оскарження цього судового рішення.