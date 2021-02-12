Генпрокурор доповіла про реформу прокуратури на Раді асоціації Україна – ЄС

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова доповіла про розвиток прокуратури на Сьомому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Генпрокурор виступила на пленарному засіданні Ради під час обговорення процесу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у блоці «Правосуддя, свобода та безпека». Зазначається, що захід відбувся під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля та за участю Олівера Варгеї – комісара ЄС з питань сусідства та розширення.

Венедіктова розповіла про процес реформування органів прокуратури, розпочатий у 2019 році. Наразі його основний етап, пов’язаний із кадровим перезавантаженням, завершено.

«Ми закінчили атестацію прокурорів на тих же правилах і за підтримки міжнародних партнерів, з якими починали цю процедуру. Із понад 11 тисяч прокурорів, які взяли у ній участь, 7 157 – успішно подолали всі етапи. На часі наповнення системи новими кадрами – переважно юристами, які досі не працювали в прокуратурі. Конкурсний добір відбуватиметься на рівні окружних прокуратур, який стане стартовим для тих, хто хоче працювати в інституції. Крім цього, ми плануємо зміни до законодавства, що відкриють можливість брати на роботу також випускників вишів», - наголосила генпрокурор.

За її словами, торік українська прокуратура вперше в історії отримала Стратегію розвитку, яка є дорожньою картою для кадрового та інституційного удосконалення органу. Також зараз триває робота над Концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку. У планах зміни до кримінального процесуального законодавства для забезпечення швидкого та ефективного розслідування із дотриманням прав людини.

Венедіктова також акцентувала увагу на пріоритетних напрямах – антикорупційному, протидії воєнним злочинам та злочинам у військовій сфері, захисту екології, боротьбі з кіберзлочинами та домашнім насильством.

Вона зазначила, що наразі продовжується підготовка системи оцінювання якості роботи прокурорів за об’єктивними критеріями та розробка стандартів їх діяльності. Підвищить ефективність роботи також впровадження електронного кримінального провадження.

Одним із ключових пріоритетів і подією цього року є обрання Конкурсною комісією керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у прозорий спосіб, підсумувала Венедіктова.

Фото: gp.gov.ua