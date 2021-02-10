Раді пропонують «зекономити» за січень на прогульниках 2,8 мільйона

Парламентський Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради звернувся до Голови ВР Дмитра Разумкова щодо припинення відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, за січень 2021 року 62 народним депутатам.

Загальна економія внаслідок цього становитиме 2,8 млн грн, поінформував у Телеграмі голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Павло Фролов, передає Укрінформ.

"Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за січень 2021 року, таким народним депутатам", - написав Фролов.

Так, серед депутатів які потрапили до списку, - Юрій Бойко ("Опозиційна платформа - За життя"); Олександр Герега ("За майбутнє"); Андрій Деркач (позафракційний); Олександр Дубінський (позафракційний); Ярослав Дубневич ("За майбутнє"); Ілля Кива (ОПЗЖ); Тарас Козак (ОПЗЖ); Ренат Кузьмін (ОПЗЖ); Сергій Льовочкін (ОПЗЖ); Віктор Медведчук (ОПЗЖ); Вадим Рабінович (ОПЗЖ); Кіра Рудик ("Голос"); Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

"Загальна економія бюджетних коштів у зв’язку із невиплатою "депутатських" за січень ц.р. становитиме 2,8 млн. грн", - зазначив Павло Фролов.

Депутат зауважив, що в разі надходження до Комітету уточнених відомостей про поважні причини (лікарняний, відрядження, відпустка, виконання обов’язків у судовому засіданні) неучасті народних депутатів у голосуваннях під час пленарних засідань або у засіданнях Комітетів, відповідні виплати будуть поновлені.

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Фролов також нагадав, що у разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день. А якщо в цілому за календарний місяць відсоток участі у голосуваннях менше 70 або кількість пропусків засідань свого комітету – понад половина, депутат втрачає місячне грошове забезпечення на здійснення депутатських повноважень (45,4 тис. у 21 році).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів Верховної Ради (№1035-2).