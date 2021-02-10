Раді пропонують посилити захист журналістської діяльності

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №5040 щодо забезпечення права на інформацію та захисту журналістської діяльності.

Як передає Укрінформ, проєкт закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення права на інформацію та захисту журналістської діяльності” оприлюднено на сайті Верховної Ради.

“Метою і завданням прийняття цього законопроєкту є посилення захисту законної професійної діяльності журналістів та інших медіа-учасників, а також адміністративної та кримінальної відповідальності осіб за вчинення правопорушень стосовно журналістів”, - ідеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується віднести до обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, правопорушення, вчинені з метою порушення права на інформацію (доповнення ст.35 КУпАП).

“Варто звернути увагу на те, що запропоноване стосується права на інформацію загалом, а не права на доступ до інформації. Нововведення пропонується для захисту прав журналістів, статус яких не вдалося довести в конкретній ситуації, а також інших учасників інформаційних відносин, яким перешкоджали в зборі/поширенні інформації (блогери тощо)”, - зазначають автори у пояснювальній записці.

Уточнюється, що у кримінальних провадженнях за відсутності доведення статусу журналіста Національна поліція часто розслідувала такі справи по загальнокримінальних статтях (хуліганство - ст. 173 КУпАП; викрадення чужого майна (коли забирають камери, мікрофони) - ст. 51 КУпАП).

Також зазначається, що стаття 212-3 КУпАП потребує комплексного перегляду та оновлення як в частині формулювання складу правопорушень, так і в частині збільшення розміру санкцій. Зокрема пропонується узгодити положення частин першої та другої цієї статті з положеннями статті 24 Закону «Про доступ до публічної інформації», яка відносить до порушень права на інформацію не лише неоприлюднення, а й несвоєчасне оприлюднення, а також оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації та щодо відповідальності за надання неточної інформації та нездійснення реєстрації документів.

Пропонується збільшити мінімальну межу штрафу, оскільки така категорія порушень є досить поширеною, а суди часто призначають саме мінімальне покарання.

Зміни до статті 254 КУпАП запропоновані з огляду на наявність випадків ухиляння від отримання протоколу, а також наявність низки рішень судів, які закривають провадження у зв’язку з відсутністю події та складу або направляють їх на доопрацювання.

“Пропозиція щодо внесення змін до ст.22 ККУ викликана необхідністю узгодження норм Кодексу та Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” (ч.1 ст.17). Зокрема це стосується того, що відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв’язку з виконанням ним професійних обов’язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу”, - йдеться у документі.

Крім того, автори вказують, що пропозиція щодо внесення змін до статті 171 ККУ стосовно декриміналізації «незаконної відмови у доступі журналіста до інформації» пов’язана з тим, що зазначене порушення охоплюється частиною другою статті 212-3 КУпАП і зможе ефективніше розглядатися в адміністративному порядку.

Законопроєкт також передбачає підвищення рівня суворості покарання, передбаченого за посягання на життя журналіста та захоплення журналіста як заручника.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів».