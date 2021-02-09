Саморегулювання медіа має бути відображене в законодавстві - експерт

Питання саморегулювання редакцій та запровадження інституту медіаомбудсмена мають бути відображені в законодавстві.

Таку думку висловила виконавчий директор ГО "Український інститут медіа та комунікації" Діана Дуцик під час публічного обговорення в Укрінформі, спрямованого на сприяння інклюзивному діалогу щодо реформи медіа між народними депутатами, представниками виконавчої влади, медіаорганізаціями та експертним середовищем.

"Питання саморегулювання медіа дуже важливе і має бути так чи інакше відображене в законодавстві. Водночас це не має стати на заваді ухваленню закону про медіа, бо для галузі це той документ, який давно вже має бути ухвалений", - наголосила Дуцик.

За її словами, якщо говорити про саморегулювання, слід вести мову й про інститут омбудсмена в межах медіахолдингів, редакцій.

"Цей інститут є в багатьох країнах світу, коли редакції мають внутрішнього омбудсмена, який стоїть на захисті прав аудиторії. Бо коли ми говоримо про саморегулювання, ми чомусь говоримо про журналістів, але не говоримо, що це є інструмент захисту прав аудиторії. І в цьому ключі є сенс говорити про внесення цього моменту в закон про медіа", - зазначила експерт.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що не відкидає можливості внесення до закону про медіа питання саморегулювання.