Україна має бути в НАТО, бо захищає від агресії РФ демократичний світ - Загороднюк

Головним аргументом на користь майбутнього членства України в НАТО є та обставина, що у протистоянні з Росією вона захищає не лише себе, але весь Західний демократичний світ від російської агресії.

Про це у понеділок під час віртуального семінару на тему «Чи зможе Байден прибрати Путіна з України?», який відбувся онлайн під егідою Атлантичної Ради, заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Деякі країни рішуче підтримують членство України в НАТО, дехто - підтримують менше. Ми свідомі, що маємо більше працювати з тими, хто сумніваються. Дуже часто дипломатичні пояснення та демонстрація різних варіантів і сценаріїв може сформувати сприятливу політичну думку. Ми пояснюємо, що насправді Україна зараз захищає не лише себе, але весь Західний, демократичний світ, включаючи Європу, від загроз з боку Росії... Тому що російська стратегія - в тому, щоб чинити спротив Заходу в цілому, як концепції, протистояти усьому демократичному світу», - зауважив український експерт.

Він зауважив: якщо, за гіпотетичним сценарієм, України не буде існувати, агресор піде далі – в країни Балтії та у Східну Європу.

«Насправді, вони (росіяни - ред.) розглядають це як протистояння двох команд – Європу, як Захід, і себе, як команду «руського миру». Але це не гра, і вона не лише про Україну. Політики мають багато речей, про які мають непокоїтися, але при цьому не припиняти мислити стратегічно. Ми маємо дивитися вперед не на один, але на декілька кроків. Коли це працює – ми бачимо рух вперед», - додав Загороднюк.

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Як повідомляв Укрінформ, в аналітичній доповіді «НАТО 2030», яка була оприлюднена у грудні минулого року, Росія визначається як джерело найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу. Ця країна продовжує агресію проти України та у Грузії, нарощує військову присутність у високих широтах Півночі та у Північній Атлантиці, а також військово-повітряні та військово-морські спроможності у Баренцевому морі, на Балтиці, у Чорному та Середземному морях.

Стосовно Росії НАТО проводить двоєдину політику: з одного боку – стримування та оборони, а з іншого, - підтримує відкритими канали зв’язку для уникнення непорозумінь або нещасних випадків.

Фото: mil.gov.ua