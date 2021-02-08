Коронакриза засвідчила важливість партнерства України з ЄС та НАТО – Стефанішина

Коронакриза засвідчила важливість партнерства України з ЄС та НАТО.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це сказала віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді» сьогодні у Києві.

За її словами, якби Україна була членом Євросоюзу, то стала б учасницею глобальних ініціатив і мала б доступ до вакцин разом з іншими країнами ЄС.

«Це ще одна причина, чому треба прискорити євроінтеграційні процеси – щоб стати повноцінною частиною цивілізованого світу. Щоб не лише виборювати кожного дня собі це право, а користуватися його перевагами», – зазначила Стефанішина.

Крім того, віцепрем'єр додала, що вакцинація – питання національної безпеки для України у 2021 році.

«Ми високо цінуємо не лише підтримку ЄС, яка була і залишається суттєвою з першого дня, ми також цінуємо чесність та відкритість нашого партнерства з іншими країнами. Пандемія засвідчила, що ніхто не може протистояти подібним загрозам наодинці, а вигоду від скоординованих зусиль ЄС і НАТО відчувають не лише держави-члени, а й партнери. Взаємодія з міжнародними партнерами наочно показує наскільки глибоко ми всі інтегровані, наскільки цінними для нас є спільний ринок, вільний рух товарів, свобода пересування, контакти між людьми», – сказала Стефанішина.

Віце-прем'єр-міністр також наголосила, що сьогодні система охорони здоров’я стає частиною критичної інфраструктури. Сама ж система і безпека кожного громадянина залежить від рівня стійкості, який вибудовують держави. ЄС, США і НАТО сьогодні приділяють велику увагу питанням стійкості, державного управління, державних систем, що також є пріоритетом і для України.

Як повідомляв Укрінформ, Стефанішина заявила, що розраховує на практичні результати засідання Ради асоціації Україна-ЄС, заплановане на 11 лютого.