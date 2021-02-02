Національна економічна стратегія-2030 має бути стратегією «зеленої» економіки – Стефанішина

Національна економічна стратегія-2030 має бути стратегією "зеленої" економіки і трансформації бізнесу до європейських екологічних вимог.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на відкритті п'ятої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Міжнародна економічна політика та торгівля, експортно-кредитне агентство".

«Ми вважаємо, що в цілому Національна економічна стратегія-2030 має бути стратегією «зеленої» економіки і дуже сподіваємося почути пропозиції бізнесу стосовно долучення до «зелених» трансформацій», - сказала Стефанішина.

Віцепрем’єр зазначила, що для формування Національної економічної стратегії за напрямком «Міжнародна економічна політика та торгівля» уряд виділив кілька пріоритетних блоків.

Перший з них - це розвиток міжнародних економічних взаємовідносин, оновлення торгових угод, долучення до регіональних проєктів як елементу інтеграції в міжнародні ланцюжки виробництва і постачання.

«Зокрема, це ініціатива «Один пояс, один шлях», долучення України до логістичних ланцюжків ЄС та використання політичних ініціатив на кшталт Люблінського трикутника та Тримор’я і фактичне «зшивання» України з прогресивними міжнародними партнерами», - уточнила віцепрем’єр.

Другий блок, зазначила вона, стосується торгівлі і просування експорту, в тому числі побудовою ефективної інфраструктури представництва українського бізнесу за кордоном.

Третій блок – розвиток митної інфраструктури, інтегроване управління кордоном.

«Сьогодні ми вже багато зробили, щоб переформатувати роботу нашої митниці на європейські стандарти, але багато роботи попереду, і я вважаю, що саме в блоці міжнародної торгівлі важливо пріоритезувати це питання», - зауважила Стефанішина.

Серед пріоритетних вона назвала питання збалансованості імпортної політики, узгодження митної політики з міжнародними торгівельними умовами та боротьбою з недобросовісною конкуренцією, а також питання юридичних інструментів захисту бізнесу і національного виробника.

Підсумовуючи, віцепрем’єр підкреслила, що міжнародна торгівля і торгова політика – це не лише експорт та імпорт, не лише захист і підтримка національного виробника, а справді рушій трансформацій України, інтеграції держави у світові ланцюжки постачання і виробництва і взагалі інтеграції із західним світом.