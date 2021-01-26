Національна економічна стратегія передбачає підтримку малого бізнесу - Петрашко

Одним із ключових векторів програми Національної економічної стратегії до 2030 року є підтримка малого та середнього бізнесу, зокрема, розширення доступу до фінансування та спрощення регуляторного середовища.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року.

"Ключовими векторами програми Національної економічної стратегії до 2030 року визначено розвиток екосистеми підтримки бізнесу, розширення доступу до фінансування та спрощення регуляторного середовища. Ці три блоки - це те, що впливає на розвиток кожного підприємця", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що виклики глобальної та національної рецесії, які пов'язані з коронакризою, погіршать перспективу розвитку підприємництва, а це, у свою чергу, вимагає з боку держави застосування компенсаційних механізмів.

"Ми говоримо про спрощення умов введення бізнесу, а також про запровадження різного роду програм підтримки", - сказав міністр.

Він нагадав, що урядом було вжито низку заходів: запровадження мораторію на перевірки бізнесу, дерегуляцію умов введення підприємницької діяльності, також розпочато цифровізацію процесів.

Міністр також зауважив, що державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" буде й надалі розширюватись, аби стати більш доступною для малого та середнього бізнесу.

"Ми будемо на наступному тижні вносити ініціативи в Уряд щодо розширення програм підтримки, які будуть орієнтуватися на МСБ", - додав Петрашко.

Як повідомлялось, Національна економічна стратегія - 2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.