Стратегія розвитку-2030 передбачає створення Державного фонду фондів - офіс Націнвестради
Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла керівник офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України Ольга Магалецька на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність».
"Що пропонує Стратегія економічного розвитку-2030? Це й створення Державного фонду фондів в Україні, який має активізувати розвиток вітчизняних інвестиційних фондів. Фонд фондів - це інвестиційний фонд, який використовує стратегію, що базується на інвестуванні в інші фонди замість безпосереднього інвестування в акції, облігації та цінні папери і підприємства. Механізм роботи Фонду фондів полягає у фінансуванні інвестиційних фондів, що вже отримали інвестиції від обмеженого переліку першокласних іноземних інвесторів", - зазначила Магалецька.
За її словами, ці фонди інвестуватимуть наданий Фондом фондів капітал згідно з власними стратегіями, а отриманий прибуток від роботи Фонду фондів повертатиметься до бюджету із визначеним відсотком дохідності.
Первинним джерелом фінансування Фонду фондів виступатимуть бюджетні кошти, а також кошти міжнародних фінансових організацій. Державне фінансування становитиме від 10% до 20%, а частка фінансування МФО - від 80% до 90%.
"За розрахунками Центру економічного відновлення, очікуваний ефект від запуску Державного фонду фондів дорівнює більше 1% ВВП", - зауважила Магалецька.
Вона нагадала, що на сьогодні інвестицій у розвиток підприємств і стартапів в Україні недостатньо. Зокрема, через відсутність державних механізмів стимулювання інвестицій на кшталт Фонду фондів - механізму, який активно використовується різними країнами світу. Так, за словами керівника офісу Націнвестради, фонди фондів існують у Польщі, Чехії, Угорщині, Греції, Болгарії.
Магалецька зауважила, що концепція Фонду фондів потребує подальшого аналізу та доопрацювання командою офісу Національної інвестиційної ради і Центром економічного відновлення, а також експертами
Як повідомлялося, Національна економічна стратегія до 2030 року готувалася робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення.