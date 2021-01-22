Стратегія розвитку-2030 передбачає створення Державного фонду фондів - офіс Націнвестради

Стратегія економічного розвитку - 2030 передбачає, серед іншого, створення Державного фонду фондів в Україні, який має активізувати розвиток вітчизняних інвестиційних фондів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла керівник офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України Ольга Магалецька на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність».

"Що пропонує Стратегія економічного розвитку-2030? Це й створення Державного фонду фондів в Україні, який має активізувати розвиток вітчизняних інвестиційних фондів. Фонд фондів - це інвестиційний фонд, який використовує стратегію, що базується на інвестуванні в інші фонди замість безпосереднього інвестування в акції, облігації та цінні папери і підприємства. Механізм роботи Фонду фондів полягає у фінансуванні інвестиційних фондів, що вже отримали інвестиції від обмеженого переліку першокласних іноземних інвесторів", - зазначила Магалецька.

За її словами, ці фонди інвестуватимуть наданий Фондом фондів капітал згідно з власними стратегіями, а отриманий прибуток від роботи Фонду фондів повертатиметься до бюджету із визначеним відсотком дохідності.

Первинним джерелом фінансування Фонду фондів виступатимуть бюджетні кошти, а також кошти міжнародних фінансових організацій. Державне фінансування становитиме від 10% до 20%, а частка фінансування МФО - від 80% до 90%.

"За розрахунками Центру економічного відновлення, очікуваний ефект від запуску Державного фонду фондів дорівнює більше 1% ВВП", - зауважила Магалецька.

Вона нагадала, що на сьогодні інвестицій у розвиток підприємств і стартапів в Україні недостатньо. Зокрема, через відсутність державних механізмів стимулювання інвестицій на кшталт Фонду фондів - механізму, який активно використовується різними країнами світу. Так, за словами керівника офісу Націнвестради, фонди фондів існують у Польщі, Чехії, Угорщині, Греції, Болгарії.

Магалецька зауважила, що концепція Фонду фондів потребує подальшого аналізу та доопрацювання командою офісу Національної інвестиційної ради і Центром економічного відновлення, а також експертами

Як повідомлялося, Національна економічна стратегія до 2030 року готувалася робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення.