Створення інвестфонду для трансформації держпідприємств серед ініціатив стратегії-2030

Серед ініціатив, напрацьованих у рамках Національної економічної стратегії-2030, є створення Національного інвестиційного фонду (НІФ) задля трансформації державних підприємств (ДП).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла керівник Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України Ольга Магалецька на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність».

"Одним із пріоритетів програми дій уряду на 2021-2023 роки є розвиток екосистеми інвестиційних фондів. І серед ініціатив, напрацьованих у рамках Національної економічної стратегії-2030 для України, які пропонується розглянути та доопрацювати надалі, - створення Національного інвестиційного фонду задля трансформації державних підприємств, пакети акцій котрих будуть в його управлінні, в ефективній та прибутковій компанії, а також Державного фонду фондів, що активізує розвиток індустрії інвестиційних фондів, дасть можливість залучити фінансування міжнародних партнерів та найголовніше - стимулюватиме розвиток перспективних та інноваційних підприємств і економіки України загалом", - повідомила Магалецька.

Вона зазначила, що створення Національного інвестиційного фонду централізує управління найбільшими державними підприємствами.

"Більшість державних підприємств в Україні мають бути приватизовані, корпоратизовані, а частина - передані у концесію, деяка частина - ліквідована. Ми всі про це знаємо і дуже поважаємо роботу Фонду державного майна, який здійснює приватизацію підприємств. До управління НІФ спочатку планується передати до 20% акції 10-15 великих державних підприємств. У подальшому кількість підприємств та відсоток можуть бути збільшені. Окремо необхідно опрацювати питання щодо можливості передати в НІФ пакети акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави", - розповіла керівник Офісу Національної інвестради при Президентові.

За словами Магалецької, основним завданням НІФ є підвищення ефективності державних підприємств, результатом якого є забезпечення прибутковості та зростання капіталізації підприємств.

Одним із інструментів підвищення ефективності ДП має стати корпоратизація управління, яка має відбутися для передачі частки державних підприємств у НІФ, у результаті чого НІФ може призначити своїх представників до наглядових рад відповідних компаній. До завдань Національного інвестиційного фонду також входить регулярний аудит ДП та оцінка їх активів у динаміці.

"Завданням вищого рівня виступає підготовка державного підприємства до первинного розміщення акцій на біржі, що також надасть поштовх розвитку ринку капіталу в Україні. І це тісно пов'язано з питанням розвитку капіталу в Україні", - підкреслила Магалецька.

Очікується, що паралельно із запровадженням НІФ відбуватимуться суміжні реформи, покликані розвинути ринок капіталу в Україні. "Це валютна лібералізація, другий рівень пенсійної реформи, необхідний для розвитку ринку капіталу, комплексна реформа фінансового сектору. І в результаті Національний інвестиційний фонд може принести дохід до державного бюджету в розмірі від 500 до 900 млн доларів протягом трьох років, у той час як держава залишає за собою контроль над державними підприємствами", - уточнила Магалецька.

За її словами, команда, яка готувала напрацювання в Національній інвестиційній стратегії-2030, пропонує розглянути та доопрацювати ініціативи щодо створення Національного інвестиційного фонду та Державного фонду фондів, а потім ухвалити відповідне законодавство, яке дозволить надати країні економічне зростання, розвиток, ринок капіталу, економічну та інвестиційну привабливість.

Як повідомлялося, Національна економічна стратегія до 2030 року готувалася робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення.