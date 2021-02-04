Розвиток енергетики включає безпеку та євроінтеграцію – Вітренко

Розвиток енергетики включає безпеку та євроінтеграцію – Вітренко

Укрінформ
Стратегія розвитку української енергетики включає три неодмінні складові: енергетичну безпеку, європейську інтеграцію та захист вразливих споживачів.

Як передає корепсондент Укрінформу, про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ході публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року.

За словами Вітренка, енергетична безпека, як зовнішня, так і внутрішня, - є складовою національної безпеки країни.

"Для нас важливим є забезпечення національної безпеки, важливою частиною якої є енергетична безпека. Мова йде не тільки про зовнішні загрози, а також про внутрішні", - зазначив він

Інтеграція в Європу є важливою як з точки зору безпеки, так і з точку зору забезпечення зовсім іншої якості життя українських громадян.

"Європейська інтеграція нерозривно пов'язана з ринковою економікою. Неможливо інтегруватися в Європу, зберігши квазірадянський економічний устрій", - наголосив Вітренко.

За словами глави Міненерго, важливою складовою цього процесу є інтеграція з європейською енергосистемою замість інтеграції з енергосистемами Росії і Білорусі, як це є на сьогодні.

"Це інтеграція з ліквідним ринком, на якому є чесна конкуренція, є певні правила, які ми хочемо запроваджувати. Ми хочемо це зробити у 2023 році, а можливо й раніше. Також, Україна має перейти на постачання ядерного палива зі Сполучених Штатів, замість Російської Федерації", - зазначив він.

За словами Вітренка, сталий розвиток енергетики напряму пов'язаний із захистом вразливих споживачів.

"Сталий розвиток енергетики неможливий без захисту вразливих споживачів. І те, що ми бачимо сьогодні, тарифні майдани тощо, свідчать, що українські громадяни занепокоєні зростанням цін. Крім того, захист вразливих споживачів – це не просто захист від підвищення ціни, це і захист від маніпуляцій на ринку і багатьох інших проблем, пов'язаних із зловживаннями домінуючих гравців на ринку", - підкреслив Вітренко.

Захист вразливих споживачів, за його словами, має включати встановлення адресних субсидій замість прихованих. Він має включати захист від зловживань і волантильності ринку.

"Це і питання зберігання енергії, і безпечного атому, і зеленої енергетики, інших технологій (розумних мереж, просьюмерів, інтернету речей тощо). Ці питання не такі вже нові, але, на жаль, досі не застосовуються в Україні", - сказав т.в.о. міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 січня Вітренко заявив, що більшість українських споживачів електроенергії є вразливими. При чому, не тільки з точки зору енергетичної бідності, але й до зловживань домінуючих гравців, маніпуляцій на ринку, а також вони є вразливими до волатильності на цьому ринку. Він підкреслив, що секретаріат Енергетичного Співтовариства ставив перед Україною завдання законом визначити, що таке «вразливість споживача», та продумати дієві засоби захисту.

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