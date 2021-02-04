Енергосистему України мають інтегрувати з європейською у 2023 році - Шмигаль

Енергетична система України буде інтегрована із загальноєвропейською енергосистемою ENTSO-E у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему "Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля", повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що одним із пріоритетних завдань для урядової команди є інтеграція енергетичного сектору України з європейською енергосистемою, зокрема це стосується інтеграції до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, яка має відбутися у 2023 році.

"Ми вже почали проходити відповідні випробування, а у 2022 році мають завершитися технічні моменти щодо інтеграції енергосистеми України з європейською. Це означає, що Україна у 2023 році стане на декілька кроків ближче до ЄС", - сказав Прем’єр-міністр.

Він додав, що у співпраці з європейськими партнерами пріоритетним напрямком залишається і впровадження "Зеленого курсу" як основи української екологічної політики й турботи про майбутнє нашої країни.

ENTSO-E, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії - організація, що об'єднала в липні 2009 року електричні мережі об'єднань ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.