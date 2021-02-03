Міненерго та корейська компанія впроваджуватимуть «розумні» мережі в енергетиці України

Україна планує посилити співпрацю із корейською корпорацією КТ у сфері впровадження «розумних» мереж (Smart Grid–технології).

Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства енергетики України та корейської корпорації, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що КТ є найбільшим провайдером інтегрованих телекомунікаційних послуг у Південній Кореї.

«Міненерго зацікавлене у модернізації електроенергетики України на базі найсучасніших технологій. Наразі ми завершуємо розробку Концепції впровадження технологій «розумних» мереж в Україні», - повідомив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Однією із важливих складових концепції є впровадження систем «розумного обліку».

"Це дасть можливість: знизити втрати електроенергії в електромережах, здійснювати ефективний онлайн-моніторинг параметрів якості електроенергії, аналізувати баланси електроенергії в різних вузлах електромереж", - зазначили в Міненерго.

Одним із перспективних напрямків співпраці сторони також вважають цифровізацію в енергетичній сфері.

«Цифровізація – це один з пріоритетів розвитку держави. Ми будемо раді розширити наше співробітництво у сфері впровадження Smart Grid-технології та інших проєктів цифрової трансформації енергетичного сектору України», - зауважив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Владіміров.

Невдовзі Міненерго презентує представникам корпорації КТ проєкти у сфері діджиталізації енергетики для подальшої потенційної співпраці.

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Окрім того, Міністерство розробляє проєкт українсько-корейської Спільної заяви про наміри стосовно розширення співпраці у сфері енергетики, підписання якої дозволить підвищити рівень взаємодії до міжурядового.

«Для України є дуже цікавим досвід і співпраця з Кореєю, яка є світовим лідером з розвитку та впровадження сучасних технологій в електроенергетиці, зокрема, технологій «розумних» мереж. Впевнений, що наше співробітництво матиме взаємовигідний ефект і знайде своє продовження у подальшому співробітництві між Україною та Південною Кореєю у сфері електроенергетики», - підсумував Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року в Україні впроваджено стимулююче тарифоутворення для операторів системи розподілу, і цей механізм надає можливості для модернізації електроенергетичної інфраструктури.