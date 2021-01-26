Міненерго перегляне концепцію реформування вугільної галузі

Міністерство енергетики переглядатиме концепцію реформування вугільної галузі, що готувалася за попереднього керівництва.

Про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю "Українській правді", передає Укрінформ.

"Я говорив із зацікавленими сторонами. Я викликав начальників шахт, спілкувався з майстрами, інженерами, питав, що вони про це думають. Говорив з міжнародними партнерами, які дають гроші або можуть давати гроші... Після цих розмов, після експрес-аналізу, я зробив висновок, що нам потрібно цю концепцію відкликати і доробити", - сказав Вітренко.

За його словами, це "системна проблема" з тим, як у міністерстві підходили до реформ, до планування, до створення прозорих і чесних правил гри на ринку для всіх гравців.

Як повідомлялося, Міненерго наприкінці листопада минулого року заявляло про завершення підготовки проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловою генерацією. Третя група шахт – ті, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

Концепцію реформування вугільної галузі розробляли під керівництвом в.о. міністра енергетики Ольги Буславець. На розгляд уряду концепцію у листопаді 2020 року передав наступник Буславець - Юрій Бойко. Її мали розглянути на першому засіданні урядового комітету в 2021 році, а потім - затвердити на засіданні уряду.

Однак Вітренко відкликав цей документ і має намір його доопрацювати.

Як повідомляв Укрінформ, Вітренко пояснив, куди поділися рекордні запаси вугілля на складах.

Це було спричинено кількома чинниками.

"Один з них полягає в тому, що у четвертому кварталі 2020 року, особливо в листопаді-грудні, суттєво, понад прогноз, зросло споживання електроенергії населенням. Воно вийшло на докризовий рівень. Це було неочікувано для тих, хто робив цей прогноз", - сказав урядовець.

З іншого боку, суттєво впало виробництво електроенергії, сонячної та вітрової генерації, а ДП НАЕК "Енергоатом" почав ремонт.