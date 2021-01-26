Запаси вугілля на складах рекордно низькі - Вітренко

Україна входила в опалювальний сезон з рекордно великими запасами вугілля, однак станом на січень запаси є рекордно низькими через ряд чинників.

Як передає Укрінформ, про це сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю "Українській правді".

"На початок опалювального сезону в нас були рекордні запаси вугілля, але оскільки сталася така ситуація, теплова генерація почала рекордними темпами "відпрацьовувати" запаси вугілля. Відповідно, ми заходимо в січень з рекордно малими запасами вугілля", - зазначив Вітренко.

Він пояснив, що це було спричинено кількома чинниками.

"Один з них полягає в тому, що у четвертому кварталі 2020 року, особливо в листопаді-грудні, суттєво, понад прогноз, зросло споживання електроенергії населенням. Воно вийшло на докризовий рівень. Це було неочікувано для тих, хто робив цей прогноз", - сказав урядовець.

З іншого боку, суттєво впало виробництво електроенергії, сонячної та вітрової генерації, а ДП НАЕК "Енергоатом" почав ремонт.

"Він дивився на прогноз міністерства і розумів, що може виконати план, навіть якщо поставить певні блоки на ремонт. Ось що виходить: "Енергоатом" ставить блоки на ремонт, сонце і вітер дають менше електроенергії, а люди починають набагато більше споживати", - зазначив Вітренко.

Як повідомляла національна енергетична компанія, станом на 24 січня запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,5 раза до 455,3 тис тонн, із них газового вугілля – в 7,3 раза до 291,6 тис т, антрацитового – в 2,2 раза до 163,7 тис т. При цьому, близько 50% запасів вугілля зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській. Проте на кінець тижня у порівнянні з початком запаси газового вугілля на ТЕС зросли на 3% (у вихідні було накопичено більше ніж використано на 24 тис. т).