Зеленський: У мене дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

Володимир Зеленський сподівається, що за новообраного президента Джо Байдена Україна і США ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios, передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

«Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі», - сказав Зеленський.

Він пояснив, що для України це найважливіше, «бо безпека в Європі - це про нас».

«На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації», - зазначив Президент.

На запитання журналіста - «Чого саме ви потребуєте від Сполучених Штатів?» - Зеленський відповів: «Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

Фото: Офіс Президента