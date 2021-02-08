В ОП кажуть, що нового прем'єра поки не шукають

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що наразі не ведуться консультації щодо нового кандидата на посаду Прем'єр-міністра України.

Про це він заявив на брифінгу у рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я бачив у деяких ЗМІ, але щодо того, що йдуть якісь консультації чи хтось готується на крісло прем'єра, взагалі ця інформація не відповідає дійсності. Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) працює, на робочому місці й це питання не стоїть взагалі на часі", - сказав Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Захід відбувається у КВЦ "Парковий". У відкритті форуму взяв участь Президент Володимир Зеленський. Згідно з порядком денним, на заході очікується участь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, Європейського Союзу.