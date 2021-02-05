Кандидатуру глави Держкосмосу подадуть після спецперевірки - Уруський

Кандидатуру очільника Державного космічного агентства України (ДКАУ) буде подано на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр– міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в коментарі Укрінформу.

"Пропозиція щодо кандидатури очільника Державного космічного агентства буде подана найближчим часом – після затвердження протоколу співбесіди та проведення спецперевірки запропонованої особи", – сказав Уруський.

Віцепрем'єр підкреслив, що уже визначився з можливою кандидатурою, але остаточне рішення - за урядом.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі триває конкурсний відбір на посаду голови ДКАУ.

Наразі виконувачем обов’язків голови Держкосмосу є Михайло Лев.

Попереднього очільника відомства - Володимира Усова - звільнено в листопаді 2020 року.