Ексголова Держкосмосу оскаржує своє звільнення у суді
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
“Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов до Кабінету Міністрів України та Державного космічного агентства України. Позивачем зазначений Володимир Усов”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що серед вимог позову – визнати протиправним розпорядження Кабінету Міністрів від 16 листопада 2020 року, яким було звільнено Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства України. Позивач також просить суд поновити його на вказаній посаді та стягнути з Держагентства середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Кабінет Міністрів звільнив Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства.
Водночас уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на першого заступника Михайла Лева.
Усов обіймав посаду глави агенції з 24 січня 2020 року.