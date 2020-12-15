Ексголова Держкосмосу оскаржує своє звільнення у суді

Володимир Усов в Окружному адміністративному суді міста Київ оскаржує своє звільнення з посади голови Державного космічного агентства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов до Кабінету Міністрів України та Державного космічного агентства України. Позивачем зазначений Володимир Усов”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед вимог позову – визнати протиправним розпорядження Кабінету Міністрів від 16 листопада 2020 року, яким було звільнено Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства України. Позивач також просить суд поновити його на вказаній посаді та стягнути з Держагентства середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Кабінет Міністрів звільнив Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства.

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Водночас уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на першого заступника Михайла Лева.

Усов обіймав посаду глави агенції з 24 січня 2020 року.