Кабмін змінив керівництво Державного космічного агентства

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до частини першої статті 871 Закону України" Про державну службу ", - йдеться в тексті розпорядження.

Іншим розпорядженням КМУ поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на першого заступника Михайла Лева.

Усов обіймав посаду глави агенства з 24 січня 2020 року.