МЗС готує сюрприз до 30-ї річниці Незалежності України – Кулеба

Міністерство закордонних справ готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону.

«Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунків. Дещо, що є за кордоном», – сказав міністр.

Як повідомлялося, 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. У жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, передбачив організацію і проведення 24 серпня 2021 року параду військ на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності у Києві.

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Міністерству закордонних справ доручено організувати запрошення до участі в урочистостях представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори.

2 лютого на нараді Президента й уряду щодо концепції святкування 30-річчя Незалежності України йшлося про те, що парад будуть проводити із залученням військової техніки.