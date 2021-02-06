Польща і Литва хочуть оновити програму «Східного партнерства»
Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, інформує Укрінформ із посиланням на Wnp.pl.
“Президенти одноголосно висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а також протидії дезінформації та пропаганді, яка поширюється іншими країнами”, - повідомив Щерський.
Обидва лідери погодилися, що головною метою саміту "Східного партнерства", що відбудеться у другій половині року, має бути пошук рішень, які мають на меті зміцнення громадянського суспільства у країнах Партнерства. Вони узгодили, що прагнутимуть до підписання спільної декларації, яка визначатиме “амбітну програму політики "Східного партнерства”.
Дуда і Науседа висловили солідарність із громадянським суспільством у Білорусі, а також висловили занепокоєння ситуацією в Росії, зокрема оголошенням персонами non grata кількох європейських дипломатів.
Як повідомлялося, у п’ятницю МЗС Росії оголосило персонами non grata трьох дипломатів із Польщі, Швеції та Німеччини за “їх участь у незаконних акціях” 23 січня на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.
Фото: DELFI