Кулеба - про синхронізацію з ЄС: Торік Київ доєднався до 90% заяв Брюсселя

У 2020 році Україна приєдналася до майже 90% заяв Європейського Союзу щодо подій, які відбуваються у світі.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є чіткий індикатор близькості наших з Європейським Союзом позицій: у 2020 році рівень приєднання України до заяв ЄС склав майже 90%. Це і є реальна синхронізація, реальне спільне бачення України та ЄС щодо подій, які відбуваються у світі», - зазначив він.

Водночас міністр висловив сподівання, що майбутній саміт Східного партнерства стане по-справжньому амбітним і результативним.

“Україна об’єдналася з Грузією та Молдовою створили по суті такий формат асоційоване тріо для координації зусиль. Дійсно, три наші держави мають особливий статус у відносинах з ЄС, ми вважаємо, що ЄС має позитивно відповісти на наше прагнення мати більш амбітний і більш предметний пакет завдань та цілей на середньостроковий період у рамках Східного партнерства”, - резюмував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови направили високому представнику Європейського Союзу, віцепрезиденту Єврокомісії Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і розширення Оліверу Варгеї та главам МЗС держав-членів ЄС листа про спільне стратегічне бачення розвитку Східного партнерства. Міністри переконані, що Східне партнерство має належним чином враховувати європейські прагнення України, Грузії та Молдови та запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС.