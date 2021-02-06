Разумков розповів, хто і як збирає голоси за законопроєкти

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, хто наразі збирає голоси на підтримку законопроєктів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю Бабелю.

За словами спікера, голоси за той чи інший законопроєкт збирають їхні автори. При цьому керівник парламенту ухилився від відповіді на питання про роль керівника Офісу президента Андрія Єрмака в цьому процесі, але підтвердив, що його попередник Андрій Богдан знав, як це робити.

«Мені важко про це говорити… Я в цьому процесі (збирання голосів за законопроєкти - ред.)… Голоси за законопроєкти збирають їхні автори», - зазначив спікер.

Разумков додав, що до порядку денного включаються законопроєкти, «які мають загальну підтримку».

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«Якби я проводив законопроєкти у своїх інтересах або в інтересах якоїсь із політичних сил, то інші не дали б голоси. А так ми зібралися з керівниками фракцій і груп, і я запропонував таку процедуру на початку ковіду. Якщо всі підтримують рішення, навіщо чекати тижнями, а не зробити все швидко», - додав Разумков.