Посли G7 на зустрічі з Разумковим наголосили на важливості реформування ВРП

Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим наголосили на важливості комплексної судової реформи, яка охоплює і Вищу раду правосуддя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері британського головування в групі послів G7.

"На зустрічі з Дмитром Разумковим посли G7 були раді почути про плани Верховної Ради підтримки реформ цього року. Вони підкреслили важливість і неодмінність комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя, для розвитку України", - йдеться у повідомленні.

Посли також наголосили на необхідності посилення антикорупційних інституцій і заходів. Вони високо оцінили позитивні кроки в питанні реформи Служби безпеки України та висловили сподівання щодо їх завершення та запровадження для підвищення стійкості України

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №4229 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів. Цим законопроєктом пропонується частково вирішити проблему «кадрового голоду» в судовій системі шляхом розблокування і завершення конкурсних процедур, оголошених попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), а також шляхом проведення конкурсу для кандидатів, які попри проходження всіх стадій добору, визначених законодавством, з незалежних від них причин не були призначені суддями.

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Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас 3 лютого на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС назвав «тривожним» розвиток подій у Верховній Раді навколо законопроєкту №4229 і нагадав, що Євросоюз разом з партнерами з "Великої сімки" та Венеційською комісією виступив із чіткою позицією щодо необхідності реформувати Вищу раду правосуддя як інституцію, що має бути в центрі судової реформи.