У парламент подадуть законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя - Малюська

Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя після консультацій з міжнародними партнерами буде внесений Офісом Президента у Верховну Раду.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Реформа ВРП у нас на часі. Ми над нею активно працюємо. Законопроєкт відповідний вже перебуває на фінальній стадії і дуже скоро буде поданий Офісом Президента у Верховну Раду після завершення консультацій з нашими міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом», - сказав Малюська.

Також він поінформував про інші євроінтеграційні пріоритети у сфері юстиції.

«Щодо наших традиційних середньострокових пріоритетів щодо розбудови ефективної системи виконання покарань у нас є низка законопроєктів, які подані та зареєстровані у Верховній Раді. Є робоча група, яка їх супроводжує, і відповідно вони також вже скоро з’являться в порядку денному Верховної Ради України. Конвенція про угоди про вибір суду так само опрацьована і перебуває на розгляді Офісу Президента і буде подана до парламенту, Кабмін вже її опрацював повністю. Те саме стосується Римського статуту, а також оновленого тексту Національної стратегії у сфері прав людини та Плану дій з реалізації національної стратегії. Те саме стосується і низки інших документів, наприклад, законопроєкту про адміністративну процедуру, який був прийнятий у першому читанні і зараз закінчується підготовка до другого читання», - уточнив міністр.

Як повідомлялося, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зауважив, що у контексті вкрай необхідної судової реформи Європейський Союз звернув увагу на тривожний розвиток подій 2 лютого у Верховній Раді навколо законопроєкту №4229 про внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів" і "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на посади суддів місцевих судів.

Верховна Рада 2 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №4229 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів. Цим законопроєктом пропонується частково вирішити проблему «кадрового голоду» в судовій системі шляхом розблокування і завершення конкурсних процедур, оголошених попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), а також шляхом проведення конкурсу для кандидатів, які, незважаючи на проходження всіх стадій добору, визначених законодавством, з незалежних від них причин не були призначені суддями.