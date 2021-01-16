Суддя ВАКС оскаржить рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя

Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін незгодний з прийнятим щодо себе рішенням дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя та заявив про намір оскаржити його.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що 13 січня 2021 року Третя дисциплінарна палата ВРП постановила ухвалу про притягнення судді ВАКС Тимура Хамзіна до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді попередження. Підставою для відкриття дисциплінарного провадження стала скарга захисника в інтересах судді Окружного адміністративного суду Києва.

У ВАКС нагадали, що 30 червня минулого року слідчий суддя Хамзін надав дозвіл на проведення обшуку квартири, яка перебуває у фактичному володінні судді ОАСК. На думку скаржника, під час розгляду клопотання про надання дозволу на обшук мала місце неналежна поведінка судді.

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Хамзін висловив незгоду з позицією заявника скарги та надав дисциплінарній палаті свої пояснення. Проте її члени дійшли до висновку про наявність у діях слідчого судді складу дисциплінарного проступку.

У зв'язку з цим найближчим часом Хамзін оскаржить це рішення у порядку, передбаченому законодавством, вказують у ВАКС.