Україна в ОБСЄ: Санкційні телеканали були інструментом гібридної війни РФ

Телеканали, щодо яких українська влада запровадила санкції, фінансувалися з російських джерел та були одним з інструментів гібридної агресії РФ проти України.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними Служби безпеки України, є достатньо доказів того, що суб'єкти санкціонування фінансуються з російських джерел. Ці телевізійні канали належали до інструментарію російської гібридної війни та використовувалися для підриву інститутів державної влади та громадянського суспільства України, розмивання соціальної згуртованості та провокування конфліктів на політичній та іншій основах, а також для виправдання тимчасової окупації Росією Криму та її збройної агресії на Донбасі", - заявив дипломат.

Він наголосив, що рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" і їхнього власника Тараса Козака ухвалене з метою захисту національних інтересів України в інформаційній сфері. При цьому воно не було поспішним, а є результатом "багаторічного обговорення та розгляду".

"Ці телеканали заповнили інформаційне поле України фейковими новинами. Вони послідовно порушували журналістську етику та стандарти, просуваючи неправдиві наративи, що представляли спотворену реальність. Запровадивши санкції щодо них, РНБО захистила громадян країни від руйнівного впливу фінансованої державою російської пропаганди", - зазначив представник України.

Він також звернув увагу на те, що ці три телеканали неодноразово зазнавали жорсткої критики як з боку більшості українських журналістів, так і з боку національного медіарегулятора.

"Ці телевізійні канали можна розглядати не лише як інструменти пропаганди, а і як знаряддя агресії у гібридній атаці, яку здійснює Російська Федерація", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» було припинено.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено у межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.