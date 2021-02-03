«Слуги народу» блокували трибуну Ради, щоб не пустити туди ОПЗЖ

Народні депутати з фракції «Слуга народу» заблокувала трибуну Верховної Ради та проходи до президії парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, зокрема, біля трибуни стоять 10 депутатів, серед яких і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Також парламентарії монобільшості заблокували обидва проходи до президії парламенту.

Причиною таких дій вони називають можливість блокування трибуни депутатами з фракції «Опозиційна платформа - за життя» у зв’язку з указом Президента про запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна», ZIK та Newsone, на виконання якого їх було вимкнено з телеефіру.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik та їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.