Зеленський - про 30-річчя Незалежності: Покажімо, що українцям є чим пишатися

Святкування 30-річчя Незалежності держави має показати, що українцям є чим пишатися, а заходи мають фокусуватися не лише на історії, але й на визначальних напрямках розвитку в майбутньому.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час наради з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя Незалежності України, повідомляється на сайті Офісу Президента.

«Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці Незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися», – відзначив Зеленський.

Учасники зустрічі погодилися, що святкування має фокусуватися на 30-річчі Незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України. Також Глава держави зазначив, що всі заходи мають не лише нагадати історію, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни.

«Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені», – наголосив Президент.

В ОП нагадують, що у переддень 30-річного ювілею Незалежності буде проведено саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів України.

«Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова», – зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що з нагоди 30-річчя Незалежності відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних відносин та розвитку культурної дипломатії.

Безпосередньо 24 серпня, в день народження України, поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт. Кожне міністерство представить особливий, визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України. Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів нашої держави.

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24 серпня - День Незалежності України, який щорічно відзначається на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Фото: president.gov.ua