Зеленський чекає на 30-річчя Незалежності багатьох іноземних лідерів

Президент Володимир Зеленський очікує, що на святкування 30-річчя незалежності України у 2021 році приїдуть багато іноземних лідерів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 21 жовтня підписав указ про відзначення 30-ї річниці Незалежності України й доручив уряду утворити організаційний комітет та скласти план заходів, який має передбачати проведення військового параду в центрі Києва.

Фото: Офіс Президента