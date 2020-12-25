Зеленський чекає на 30-річчя Незалежності багатьох іноземних лідерів
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський очікує, що на святкування 30-річчя незалежності України у 2021 році приїдуть багато іноземних лідерів.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.
"Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - зазначив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент 21 жовтня підписав указ про відзначення 30-ї річниці Незалежності України й доручив уряду утворити організаційний комітет та скласти план заходів, який має передбачати проведення військового параду в центрі Києва.
Фото: Офіс Президента