Зеленський каже, що може подзвонити Путіну і той з ним спілкуватиметься

Президент Володимир Зеленський заявив, що може зателефонувати президентові Російської Федерації й поговорити з ним, проте наразі не робить цього, бо немає предмета розмови.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується", - відповів Зеленський на запитання, чи хотів би поспілкуватися з Путіним.

Водночас він зазначив, що не телефонує, бо, за його словами, немає "предмета для розмови".

"Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися", - сказав Президент.

Глава держави додав, що повинен бути як діалог на кшталт у "Нормандському форматі", так і прямий діалог.

"Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - пояснив Зеленський.

Як раніше заявив Президент в інтерв'ю виданню The New York Times, Сполучені Штати Америки могли б суттєво посилити своєю участю переговори у рамках "Нормандського формату" щодо Донбасу та "Кримської платформи" стосовно окупованого Криму.

США наразі є гарантом безпеки у світі, серйозним стратегічним гравцем, тому такі кроки, на думку Зеленського, могли б прискорити фінал війни на Донбасі та початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу.