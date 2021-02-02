В Україні – понад 300 політичних партій, за минулий рік з’явилися ще 16

В Україні станом на 1 січня 2021 року зареєстровано 365 політичних партій. Із них 16 — упродовж минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві юстиції.

“Протягом 2020 року територіальними органами Міністерства юстиції України зареєстровано 4285 громадських об’єднань, проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо 3672 громадських об’єднань та зареєстровано 14 всеукраїнських громадських організацій. Також за звітний період Міністерством юстиції України проведено державну реєстрацію створення 16 політичних партій (станом на 1 січня 2021 року зареєстровано 365 політичних партій, що є одним із найвищих показників у Європі) та проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо 228 політичних партій”, - ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті відзначають, що розбудова мережі структурних утворень політичних партій у регіонах – це “довгострокова стратегія політичних партій для нарощення і збереження електоральної підтримки”, а також – "своєрідна “заявка” на тривалу присутність у регіоні та спосіб бути ближчими до проблем і запитів громадян на місцях".

Зокрема повідомляється, що у 2020 році територіальними органами Мін’юсту зареєстровано 1185 структурних утворень політичних партій та проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо 3494 структурних утворень політичних партій.

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“Доцільно вказати, що зростання показників зареєстрованих структурних утворень політичних партій на місцях, в першу чергу, пояснюється проведенням місцевих виборів, а саме виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що не втрачають своєї актуальності й друковані засоби масової інформації.

Так, за даними Мін’юсту, в 2020 році зареєстровано 247 друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, 390 друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та зарубіжної сфери розповсюдження та 108 інформаційних агентств.