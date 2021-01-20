Законопроєкт про партії в Україні: висновки Венеційської комісії й ОБСЄ будуть у березні

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Як зазначається, ОБСЄ/БДІПЛ і Венеційська комісія опрацьовують проєкт спільного документа на запит від 30 грудня 2020 року голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Висновки будуть винесені на затвердження 126-ї пленарної сесії Венеційської комісії у березні 2021 року.

У грудні 2020 року комітет з питань правової політики ВРУ ініціював публічні консультації щодо підготовки проєкту закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні».

На обговорення винесені питання щодо ролі та статусу політичних партій; внутрішньопартійної демократії; фінансування діяльності політичних партій.

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«Чесне, прозоре та інклюзивне обговорення стану політичних партій в Україні та нової редакції закону про політичні партії має привести до підвищення довіри до партій у суспільстві та зміцнення політичних інституцій, що наразі є надзвичайно важливим та актуальним», - заявили у комітеті.