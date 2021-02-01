Консультації щодо виключення Дубінського з фракції «Слуга народу» ще тривають - Гетманцев

У "Слузі народу" ще тривають консультації щодо виключення з фракції народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам перед засіданням погоджувальної ради повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"По Дубінському консультації тривають. Не знаю, чи будемо ми сьогодні визначатися, чи не будемо визначатися щодо нього. Питання дуже складне. Воно потребує ще обговорення", - зазначив депутат.

Гетманцев не виключив, що питання Дубінського буде обговорюватися на засіданні фракції в понеділок увечері.

"Наскільки я знаю, є питання просто анонсовані як кадрові. Напевне, там може бути і питання Дубінського, і питання Сольського (ініціатива звільнення Миколи Сольського з посади голови Комітету з питань аграрної та земельної політики, - ред.), - сказав він.

Гетманцев також повідомив, що голосування щодо рішення фракції стосовно Дубінського відбулося у мобільному застосунку партії, але уточнив, що інформацією щодо кількості депутатів, які проголосували, та результатів володіє керівництво фракції.

При цьому Гетманцев заперечив можливість фальсифікації результатів під час таємного голосування.

Крім того, політик додав. що негативно ставиться до ініціативи звільнення Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджено проти колишніх українських урядовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

29 січня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам, що серед народних депутатів від "Слуги народу" через мобільний додаток ще йде голосування щодо рішення, яке фракція має ухвалити щодо свого колеги Олександра Дубінського.

Депутат зазначила, що члени фракції обирають з трьох варіантів, яке рішення прийняти щодо Дубінського: виключити з фракції, звільнити з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики або підтримати.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу". Пізніше він оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів від "Слуги народу" за його виключення з фракції.