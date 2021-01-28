У «Слуг народу» вистачить голосів для виключення Дубінського - депутат

У «Слуг народу» вистачить голосів для виключення Дубінського - депутат

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Укрінформ
Народний депутат від «Слуги народу» і представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що фракція підтримає виключення депутата Олександра Дубінського, проти якого запровадили санкції США. 

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV, передає Укрінформ.

«Я переконаний, що санкції проти пана Дубінського цілком обґрунтовані та мають достатню кількість доказів. І наша фракція прекрасно розуміє, до яких наслідків це може призвести, якщо не буде відповідної реакції. З огляду на цей факт, я впевнений, що у фракції знайдеться достатня кількість голосів, щоб тимчасово виключити Олександра Дубінського з фракції Слуга народу. Особисто я буду голосувати за це», - заявив Веніславський.

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За словами депутата, Слуга народу також підтримає призначення Юрія Вітренка міністром енергетики:

«Під час першого голосування багато народних депутатів не голосували за призначення Вітренка, керуючись аргументами, які були оприлюднені в ЗМІ, зокрема, про премії пана Вітренка від НАК Нафтогаз... На останній зустрічі пан Вітренко зміг переконати народних депутатів. Він чітко пояснив, якого плану буде дотримуватися у сфері розвитку енергетики. Саме це й збільшило підтримку серед депутатів нашої фракції на його користь», - додав він.

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Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 року оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

Фото: Максим Лісовий

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