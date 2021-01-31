Комітет Ради проведе засідання щодо останніх скандалів в СБУ – чекають на Баканова

Спільне закрите засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань правоохоронної діяльності відбудеться у понеділок, 1 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У порядку денному одне питання - інформація керівництва Служби безпеки України щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками СБУ, та перспективи розвитку Служби.

Засідання має розпочатись о 15:00.

Як повідомляв Укрінформ, раніше журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.