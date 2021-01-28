Польща підтвердила участь представників у відеоконференції Люблінського трикутника

Участь у відеоконференції представників Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) у п’ятницю, 29 січня, від Польщі візьмуть глава МЗС країни Збігнєв Рау та національний координатор цього об’єднання від РП, заступник глави МЗС Марцін Пшидач.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Як інформується, віртуальним господарем онлайн-зустрічі буде українська сторона на чолі з главою української дипломатії Дмитром Кулебою. Литовську делегацію очолюватиме глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Як повідомили в МЗС Польщі, темами розмови будуть форми майбутньої співпраці в рамках цього формату та актуальні соціально-політичні питання в регіоні (ситуація в Білорусі, щеплення від COVID-19, дезінформаційні та гібридні загрози з боку Росії, відносини країн Центрально-Східної Європи з новою адміністрацією президента США, Кримська платформа).

Як інформувало агентство, Україна запросила до участі в онлайн-зустрічі в п'ятницю лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Люблінський трикутник у липні 2020 року під час відвідання польського міста Люблін започаткували глави МЗС України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович та Лінас Лінкявічус.