Польща підтвердила участь представників у відеоконференції Люблінського трикутника
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Польщі, передає кореспондент Укрінформу.
Як інформується, віртуальним господарем онлайн-зустрічі буде українська сторона на чолі з главою української дипломатії Дмитром Кулебою. Литовську делегацію очолюватиме глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Як повідомили в МЗС Польщі, темами розмови будуть форми майбутньої співпраці в рамках цього формату та актуальні соціально-політичні питання в регіоні (ситуація в Білорусі, щеплення від COVID-19, дезінформаційні та гібридні загрози з боку Росії, відносини країн Центрально-Східної Європи з новою адміністрацією президента США, Кримська платформа).
Як інформувало агентство, Україна запросила до участі в онлайн-зустрічі в п'ятницю лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську.
Люблінський трикутник у липні 2020 року під час відвідання польського міста Люблін започаткували глави МЗС України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович та Лінас Лінкявічус.