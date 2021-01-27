Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв Голокосту

Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв Голокосту

Укрінформ
Народні депутати під час пленарного засідання Верховної Ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голокосту.

Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 76 років тому в цей день був звільнений концтабір Освенцім. Ті, хто перебував там, пройшли такі випробування, з якими, не дай Боже, комусь у цій залі та в усьому світі зіткнутися", - зазначив Разумков.

Він додав, що таких таборів було багато, і багато людей віддали життя за те, що відстоювали свої переконання, належали до тієї чи іншої віри або до тієї чи іншої нації.

"Ми повинні пам'ятати уроки історії і робити все, що залежить від нас, щоб, не дай Боже, такі події колись відбувалися в світі та в Україні. Зараз пропоную згадати всіх загиблих хвилиною мовчання", - сказав спікер.

Як повідомлялося, 27 січня в Україні та світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.

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Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття оонівського документа.

Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

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