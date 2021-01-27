Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв Голокосту

"Сьогодні - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 76 років тому в цей день був звільнений концтабір Освенцім. Ті, хто перебував там, пройшли такі випробування, з якими, не дай Боже, комусь у цій залі та в усьому світі зіткнутися", - зазначив Разумков.

Він додав, що таких таборів було багато, і багато людей віддали життя за те, що відстоювали свої переконання, належали до тієї чи іншої віри або до тієї чи іншої нації.

"Ми повинні пам'ятати уроки історії і робити все, що залежить від нас, щоб, не дай Боже, такі події колись відбувалися в світі та в Україні. Зараз пропоную згадати всіх загиблих хвилиною мовчання", - сказав спікер.

Як повідомлялося, 27 січня в Україні та світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.

Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття оонівського документа.

Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.