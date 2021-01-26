Треба припинити толерування злочинів Росії проти прав людини – віцепрезидент ПАРЄ

Треба припинити толерування злочинів Росії проти прав людини – віцепрезидент ПАРЄ

Укрінформ
Треба бути наївним, сподіваючись, що Російська Федерація може виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі, про це заявив віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, представник української делегації в ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко під час дебатів на зимовій сесії Асамблеї з питання імплементації країнами-членами рішень ЄСПЛ.

«Треба бути надзвичайно наївним у тому, що Росія може сумлінно виконувати рішення ЄСПЛ. Поведінка РФ на міжнародній арені підтверджує думку, що країна, яка порушує права власного народу, буде, без сумніву, агресивною до своїх сусідів. І проблема полягає у тому, що існує велике терпіння і толерантність до триваючого порушення прав людини Росією, російською владою. Чесним виходом із цього глухого куту є припинення толерування злочинів РФ проти прав людини», - переконаний Мережко.

Він зазначив, що Росія належить до таких країн Ради Європи, які підривають довіру до ЄСПЛ, постійно шукають причини для уникнення виконання його рішень.

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Мережко нагадав, що останні зміни до Конституції РФ забезпечили правову можливість на національному рівні ігнорувати рішення ЄСПЛ, які не подобаються російському авторитарному режиму.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.

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