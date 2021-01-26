Треба припинити толерування злочинів Росії проти прав людини – віцепрезидент ПАРЄ

Треба бути наївним, сподіваючись, що Російська Федерація може виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі, про це заявив віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, представник української делегації в ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко під час дебатів на зимовій сесії Асамблеї з питання імплементації країнами-членами рішень ЄСПЛ.

«Треба бути надзвичайно наївним у тому, що Росія може сумлінно виконувати рішення ЄСПЛ. Поведінка РФ на міжнародній арені підтверджує думку, що країна, яка порушує права власного народу, буде, без сумніву, агресивною до своїх сусідів. І проблема полягає у тому, що існує велике терпіння і толерантність до триваючого порушення прав людини Росією, російською владою. Чесним виходом із цього глухого куту є припинення толерування злочинів РФ проти прав людини», - переконаний Мережко.

Він зазначив, що Росія належить до таких країн Ради Європи, які підривають довіру до ЄСПЛ, постійно шукають причини для уникнення виконання його рішень.

Мережко нагадав, що останні зміни до Конституції РФ забезпечили правову можливість на національному рівні ігнорувати рішення ЄСПЛ, які не подобаються російському авторитарному режиму.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.