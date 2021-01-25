У Берліні стартували українсько-німецькі політичні консультації на рівні МЗС

Політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та ФРН розпочалися 25 січня у Берліні.

Про теми, які стоять на порядку денному, розповів кореспондентові Укрінформу заступник міністра Василь Боднар, який очолює українську делегацію на переговорах.

«Це політичний діалог, торгівельно-економічна співпраця, підготовка заходів на вищому рівні; європейська та євроатлантична інтеграція, питання безпеки в Європі, взаємодія в рамках міжнародних організацій, протидія COVID-19, взаємодія з отримання вакцини; можливості розширення технічної допомоги для України з боку Німеччини, а також питання, пов’язані з вирішенням консульських справ, які стоять на порядку денному», - зазначив дипломат.

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За його словами, серед заходів, які плануються цього року за участю представників обох сторін, - вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, на яке запрошують вище керівництво Німеччини, проведення 4-го Українсько-німецького економічного форуму тощо.

Це перші українсько-німецькі політичні консультації на рівні МЗС за останні 6 років.