Питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути двома окремими треками - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що питання деокупації Криму та ОРДЛО треба розглядати окремо.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Безумовно, в дипломатії немає нічого неможливого, але станом на зараз я вважаю, що питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути двома окремими треками", - зазначив глава МЗС.

На його думку, ці питання не повинні перетинатися в переговорному плані, бо "якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться - і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим повернути".

До того ж, указав Кулеба, ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру.

"Тому тут не треба все змішувати", - підсумував міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, Дмитро Кулеба вважає, що активніша залученість США до питання припинення російської агресії проти України буде корисною та ефективною незалежно від формату участі американської сторони в цьому процесі.