Мінреінтеграції вже отримало 22 рекомендації до законопроєкту про перехідний період

Запропонований законопроєкт “Про державну політику перехідного періоду” викликав широкий резонанс і до профільного міністерства вже надійшло 22 відповіді від різних структур, які долучились до його підготовки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розіслали в 164 інстанції цей законопроєкт з пропозицією дати свої коментарі, зауваження і бачення — це правозахисні організації, це університети, юридичні факультети, науково-дослідні інститути правового характеру, це суддівський корпус, це провідні посольства, які переймаються долею України... На сьогоднішній день ми вже отримали 22 викладених досить ретельно і ґрунтовно бачень і багато звернень з проханням продовжити час (на опрацювання законопроєкту — ред.)”, - наголосив Резніков.

Він відзначив, що давно з'явилась необхідність уніфікувати все законодавство, яке напрацьовувалось за час війни, впорядкувати чинну профільну термінологію, запровадити елементи перехідного правосуддя, розв’язати питання підслідності кримінальних правопорушень та багато іншого. Створення національного законодавства, яке регламентуватиме питання перехідного періоду, повинне розпочатись вже сьогодні, аби на момент, коли Росія залишать окуповані території України, держава мала всі необхідні інструменти для реінтеграції Донбасу та Криму, додав Резніков.

“Треба унормувати все законодавство, яке сьогодні є, і привести його до єдиного відповідника, продумати як ми будемо жити завтра з вами під час наявності часткової окупації територій і що ми будемо робити після деокупації територій. І це дуже важливий сигнал для людей, які живуть на підконтрольній території і особливо для тих, хто живе в окупації, щоб вони розуміли що їх чекає завтра... Наше бачення, що тут має бути державницький підхід”, - наголосив міністр.

Він також підкреслив, що закон є рамковим, тому не всі речі в ньому детально виписані.

“Ідея цього закону, що це рамковий закон, який пропонує і встановлює певні політики і певні принципи, на підставі яких в подальшому законодавці, парламентарі чи уряд чи інші відомства будуть врегульовувати ті чи інші питання”, - підкреслив Резніков.

Законопроєкт містить понад 90 сторінок та окреслює велику кількість питань, які потрібно врегулювати.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.

Ознайомитися з надісланим експертному і науковому середовищу драфтом проєкту закону можна за посиланням. Крім того, охочі можуть направити свої рекомендації до 29 січня 2021 року на адресу електронної пошти: chumak@kmu.gov.ua.

Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою і оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.