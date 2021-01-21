Кабмін звільнив заступника віцепрем'єра Уруського

Кабінет Міністрів звільнив із посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра", - написав він.

Шмигаль додав, що посада в Кабінеті Міністрів — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль раніше анонсував, що Уряд зранку в четвер збереться на позачергове засідання для розгляду питання звільнення з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Глава уряду наголошував, що таким рішення уряд доведе, що в Кабміні немає недоторканих.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що патрульні поліцейські зупинили заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Чоловік, схожий на Немілостівого, нібито відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть зчинив бійку з патрульними.вості Віталія Немілостівого.

Патрульна поліція підтвердила цю інформацію.

Немілостівого Кабмін призначав заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості у жовтні 2020 року.

Також у 2006-2007 роках Немілостівий був першим заступником генерального директора ДП «Завод імені В. О. Малишева» з питань стратегічного планування та реструктуризації, генеральний директор цього підприємства. Протягом 2007-2010 років перебував на посаді першого заступника міністра промислової політики. У 2010-2011 роках – заступник міністра промислової політики. Протягом 2012-2014 років був народним депутатом України, секретарем Комітету Верховної Ради з питань промислової та інвестиційної політики, членом Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації. У 2016-2020 роках обіймав керівні посади у Федерації роботодавців.